Москва, 5 сентября, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Беспилотный автомобиль в России будет стоить от 3 до 5 тысяч долларов. Такое заявление сделал помощник президента Игорь Левитин, считающий, что цены на беспилотные автомобили станут снижаться так же, как и на электрические. Эту и другие новости авторынка обсуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Сейчас беспилотник стоит $35 000 (Tesla Model), и ряд компаний разрабатывает подобные автомобили. Среди них упомянутая Tesla, Volvo, Delphi, Google, а также российские КаМАЗ и АвтоВАЗ. Первый российский грузовой беспилотник был испытан еще два года назад, созданный специалистами ГНЦ ФГУП «НАМИ» на базе Lada Kalina.

Интересно, что есть страны, где подобные автомобили вызывают беспокойство. В Индии власти уже предлагают запретить беспилотники, которые могут лишить работы тысячи человек. Министр транспорта Нитин Гадкари считает недопустимым внедрение подобных технологий в стране с высоким уровнем безработицы.

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