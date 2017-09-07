Киев, 7 сентября, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Не каждый человек может быть ученым, и не каждому человеку нужно высшее образование. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, считающий, что рабочие специальности его согражданам гораздо нужнее. Почему премьер-министр решил, что только ученым нужно высшее образование, и в чем глубочайшая абсурдность его заявления, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Цитата из т/с «Девушки из Львова». Реж. Войцех Адамчик. 2013. Польша Украинские гастарбайтеры в Польше

Состояние школьного образования на Украине внушает уже не просто опасения: в течение 2014−2015 годов были закрыты 250 школ, учителя получают мизерную зарплату в 6000 грн (13 500 рублей) и пытаются объясниться с учениками на неродном для тех и других языке. Тем временем официальный Киев выдвигает поражающие своей смелостью предложения объединить в один предмет химию, физику, биологию, географию, экологию и астрономию.

Намеренное снижение интеллектуального уровня граждан собственной страны выглядит тем более странным, что Украина сейчас не испытывает недостатка в рабочих специальностях. Налицо скорее другое — острый дефицит рабочих мест и массовый отток из страны рабочих рук.

Будет ли подобное государство эффективным и, главное, нужна ли ему эффективность как таковая, читайте в статье: День знаний на Украине: учиться, чтоб мыть туалеты в Польше

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