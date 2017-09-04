Реставрация «БалтСтроя» отвалилась от Изборской крепости
Деревня Изборск, Псковская область, 4 сентября, 2017, 21:12 — ИА Регнум. В Псковской области устраняют дефекты реставрации в Изборской крепости — сооружении
"Работы будут проведены на наиболее проблемных участках, требующих незамедлительного вмешательства», — отметили в комитете.
Среди выявленных дефектов реставрации — вывалы консервационного раствора на внутренней стене и в нишах-печурах Никольского захаба (укрепление, защищавшее крепостные ворота), в бойнице башни Темнушка на внешней стене, у ворот Талавского захаба, а также на участке внутренней северной стены крепости, демонстрирующем кладку XIV века. Кроме того, необходимо обрезать металлическую арматуру на стенах Никольского захаба, у башни Луковка, на северной и западной стенах крепости.
В комитете отметили, что работы по устранению дефектов и недостатков выполнит в рамках гарантийных обязательств АО «БалтСтрой».
Напомним, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев 28 августа после вынесения ему приговора с условным сроком лишения свободы по так называемому делу реставраторов — о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, в том числе Изборской крепости — был вновь заключён под стражу по новому обвинению: в создании преступного сообщества и мошенничестве. Басманный суд Москвы оставил его под арестом до 29 октября.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная реставрация Изборской крепости велась в 2011—2012 годах к 1150-летию Изборска. В 2013 году в Псковской области расследовалось уголовное дело по фактам хищений при реставрационных работах в Изборске, речь шла о сумме около 60 млн рублей. В 2016 году эти работы стали одним из эпизодов «дела Минкультуры», общий объём хищений по которому был оценён в 186 млн рублей.