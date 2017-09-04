Деревня Изборск, Псковская область, 4 сентября, 2017, 21:12 — ИА Регнум. В Псковской области устраняют дефекты реставрации в Изборской крепости — сооружении XIV—XVI вв. на Жеравьей горе в Изборске. Как сообщили ИА REGNUM в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, недостатки были выявлены экспертами и владельцем памятника — Государственным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск».

Комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия Работы по устранению дефектов ведутся на объектах Изборской крепости

"Работы будут проведены на наиболее проблемных участках, требующих незамедлительного вмешательства», — отметили в комитете.

Среди выявленных дефектов реставрации — вывалы консервационного раствора на внутренней стене и в нишах-печурах Никольского захаба (укрепление, защищавшее крепостные ворота), в бойнице башни Темнушка на внешней стене, у ворот Талавского захаба, а также на участке внутренней северной стены крепости, демонстрирующем кладку XIV века. Кроме того, необходимо обрезать металлическую арматуру на стенах Никольского захаба, у башни Луковка, на северной и западной стенах крепости.

В комитете отметили, что работы по устранению дефектов и недостатков выполнит в рамках гарантийных обязательств АО «БалтСтрой».

Комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия Работы по устранению дефектов ведутся на объектах Изборской крепости

Напомним, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев 28 августа после вынесения ему приговора с условным сроком лишения свободы по так называемому делу реставраторов — о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, в том числе Изборской крепости — был вновь заключён под стражу по новому обвинению: в создании преступного сообщества и мошенничестве. Басманный суд Москвы оставил его под арестом до 29 октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная реставрация Изборской крепости велась в 2011—2012 годах к 1150-летию Изборска. В 2013 году в Псковской области расследовалось уголовное дело по фактам хищений при реставрационных работах в Изборске, речь шла о сумме около 60 млн рублей. В 2016 году эти работы стали одним из эпизодов «дела Минкультуры», общий объём хищений по которому был оценён в 186 млн рублей.