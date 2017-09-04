Санкт-Петербург, 4 сентября, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Максимальная нагрузка на ведущую ось грузового автомобиля на всех федеральных трассах в России должна составлять 11,5 тонн. Такая идея была озвучена на круглом столе по проблемам российских автогрузоперевозчиков в Санкт-Петербурге, организованном движением автомобилистов «12 тонн» совместно с Ассоциацией «Грузавтотранс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуры

"Сейчас у перевозчиков много проблем, в том числе c весогабаритным контролем, штрафстоянками, отсутствием мест отдыха надлежащего качества. Мы выступаем с инициативой о том, чтобы поднять категорийность всех федеральных трасс в России до 11,5 тонн. И этим дать возможность всем быть в одинаковых условиях, раз уж с нас все равно снимают деньги из-за системы «Платон», — сообщил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

Вице-президент ассоциации Сергей Грачев добавил, что у российских перевозчиков нет консолидированного мнения по многим вопросам, что затрудняет диалог с властью.

«Пока мы ничего не предлагаем, за нас пишут законы. Поэтому нужно предлагать инициативы, а не просто критиковать действующий порядок», — цитирует слова Владимира Матягина издание «Росбалт».

Еще одной инициативой «Грузавтотранса» является утверждение регламента с минимальными требования к спецстоянкам для грузовиков.

Перевозчики отмечают, что сейчас на штрафстоянках отсутствуют условия для устранения причин задержания, в том числе нет весов, с помощью которых можно проконтролировать перегруз. Также там нет возможности безналичного расчета. Ассоциация предлагает закрепить минимальные требования к спецстоянкам приказом Минтранса, и в данный момент собирает подписи автогрузоперевозчиков в поддержку этой инициативы.

Круглые столы по проблемам автогрузоперевозчиков будут организованы в разных городах России в сентябре и октябре. Подведение итогов состоится в ходе пресс-конференции в Москве 23 октября.