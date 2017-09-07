Киев, 7 сентября, 2017, 04:38 — ИА Регнум. В преддверии 110-летия со дня рождения карателя Степана Бандеры депутаты в украинском городе Ровно, где появилась Украинская повстанческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), решили установить Бандере памятник. Эту и другие новости обсуждает в своем обзоре украинском прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Проект будет финансироваться за счет городского бюджета. Есть также вероятность, что площадь, где установят монумент, будет также переименована в его «честь».

Инициатива установки монумента принадлежит Юрию Осипчуку, председателю фракции «Свобода». Ранее он же возглавлял изучавшую данный вопрос комиссию. По мнению Осипчука, памятник Бандере нужно было установить еще 25 лет назад, чтобы внести необходимый элемент в национально-патриотическое воспитание молодежи и мотивировать нацию. Более того: депутат считает, что именно отсутствие данного памятника привело к появлению существующей ситуации на востоке страны.

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