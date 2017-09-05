Киев, 6 сентября, 2017, 01:52 — ИА Регнум.

Служба безопасности Украины обвинила российскую компанию «Русал» в намерении уничтожить принадлежащий «Русалу» Запорожский алюминиевый комбинат. По мнению СБУ, международная группировка из девяти человек, в состав которой входят и ведущие лица «Русала», действовала в интересах российских конкурентов. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность Украины

«Русал», владеющий контрольным пакетом акций Запорожского алюминиевого комбината, получил первые обвинения в свой адрес со стороны СБУ уже на следующий постмайданный год: тогда, в 2015-м, СБУ заявила, что доведение комбината до закрытия было умышленным. Объективные экономические показатели (кризис, устаревшее оборудование, падение спроса на продукцию комбината с одновременным ростом цены, повышение тарифов на газ и электричество) не были приняты во внимание, в результате чего в том же году Верховный суд Украины «национализировал» «Русал», а по сути попросту узаконил его кражу.

Несмотря на то, что завод как часть существующей производственной цепочки фактически обесценен, он все же представляет интерес для отнимающих. И не только потому, что несколько миллионов, за которые его можно продать, это все-таки несколько миллионов. На что делается расчет и что делает историю с комбинатом показательной для украинской экономики?

Узнайте детали в статье: «Укради русское»: новая экономика от Службы безопасности Украины

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