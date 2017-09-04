Москва, 4 сентября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступили с решительным осуждением нового ядерного испытания, проведенного в Северной Корее 3 сентября, сообщает 4 сентября официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Мун Чжэ Ином

Действия Северной Кореи были охарактеризованы как грубое нарушение резолюций Совбеза ООН и серьёзная угроза региональной безопасности.

«При обсуждении проблем Корейского полуострова с учётом нового ядерного испытания, проведённого КНДР 3 сентября, было высказано решительное осуждение действий Пхеньяна, грубо нарушающих соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающих режим глобального нераспространения и создающих серьёзную угрозу миру и безопасности в регионе», — указано в официальном сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию необходимо урегулировать исключительно политико-дипломатическими методами.

Сообщается, что обсуждение данного вопроса лидеры России и Южной Кореи продолжат 6 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности подчеркнул, что военного выхода из ситуации, сложившейся на Корейском полуострове, не существует.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Северной Корее были успешно осуществлены ядерные испытания, в ходе которых была взорвана водородная бомба мощностью, эквивалентной 100 килотоннам тротила.