Москва, 4 сентября, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о том, что нельзя недооценивать случаи проявления детской агрессии, так как последствия могут быть самым плачевными.

Kremlin.ru Анна Кузнецова

Эту тему Анна Кузнецова затронула вследствие трагедии в поселке Голубая Нива Краснодарского края, где 31 августа был до смерти избит несовершеннолетний школьник. В убийстве ребенка подозревается его сверстник. Омбудсмен отметила, что дети и семьи общались между собой, однако взрослые вовремя не обратили внимание на агрессивное поведение мальчиков.

«Сложно переоценить усилия и сказать, что действия в этом направлении могут быть слишком активными. В данном случае ключевым фактором является несвоевременная реакция на изменение в поведении детей», цитирует слова Уполномоченного по правам ребенка РАПСИ.

Анна Кузнецова отметила, что своевременно на «сигналы опасности» смогут среагировать профессионалы. Это могут быть не только психологи, но также педагоги с профессиональной подготовкой, которые помогут детям разобраться с их проблемами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело мальчика с признаками насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы было обнаружено 1 сентября на пустыре возле посёлка Голубая Нива Краснодарского края. По факту смерти 13-летнего подростка на Кубани возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Дознаватели полагают, что вечером накануне трагедии между подростками произошёл конфликт. 12-летний мальчик ударил несколько раз по голове своего одноклассника, после чего ушел вместе с остальными ребятами, ставшими свидетелями произошедшего. Травмы оказались для школьника смертельными.

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