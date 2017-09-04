Москва, 4 сентября, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Мнение о том, что на сферу здравоохранения у государства не хватает бюджетных средств, вследствие чего происходит оптимизация министерств, идет вразрез с официальными цифрами ВОЗ, считает президент «Лиги пациентов» Александр Саверский. Как он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, консолидированный бюджет системы здравоохранения (имеются в виду государственные расходы), составляет 3,3 трлн рублей, при этом основные статьи расхода занимают около 1,5 трлн. Вопрос, куда тратятся остальные деньги, остается открытым, при этом с каждым годом увеличивается количество платных услуг, и лишние траты становятся дополнительным бременем для населения.

Василий Верещагин. В госпитале (фрагмент). 1901

«Консолидированный бюджет системы здравоохранения составляет 3,3 трлн рублей, это оценка ВОЗ. Сколько уходит на зарплату врачей и медицинского персонала? Зарплата врачей составляет всего 500 млрд, медицинский персонал — ещё 700 млрд, лекарства — 240 млрд, получается, что основные расходы на систему здравоохранения составляют 1,5 трлн рублей. А дальше начинается фантазия на тему: а где деньги? Ну, расходный материал, оборудование, налоги, но это уже тёмный лес пошел», — отметил Саверский.

Он добавил, что в «Лигу пациентов» поступает очень много жалоб на доступность медицинской помощи, люди говорят, что получить качественную помощь крайне сложно, и практически всё предлагается за деньги, за большинство услуг взимается дополнительная плата.

«Например, в одном из районных центров Ижевска работает 2,5 тыс. человек, из них только 1,2 тыс. — это персонал, который имеет непосредственное отношение к медицине. Остальные 1,2 тыс. — не понятно, но у главного врача этой больницы 16 заместителей. В другой больнице 550 человек работает, но из них только 130 — медицинский персонал. Есть мнение, что денег нет, поэтому оптимизируем, но что оптимизировать, если такие диспропорции? В голову не приходит, что у вас основной персонал, который создает товарную ценность, в 3 раза меньше, чем вспомогательный персонал», — подчеркнул он.

По словам эксперта, проблем с каждым годом становится больше, увеличивается частный сектор, растет количество платных услуг, и все это ложится дополнительным бременем на население. Если к оценкам ВОЗ на затраты государства по здравоохранению прибавить расходы населения, получится около 6 трлн. При этом всего 1,5—2 трлн расходуется на медицинский персонал и лекарства. Всего лекарственный рынок отнимает примерно 1,2 трлн, а государство из них покрывает только 240 млрд.

«По данным Счётной палаты, за 2015 год у нас рост платных услуг составляет 25% в год, это взрыв», — заключил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, политика сокращения финансирования, проводимая Минздравом, приводит к уменьшению числа медицинских учреждений и чиновничьему беспределу.