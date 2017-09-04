Чебоксары, 4 сентября, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия») считает, что «благие намерения» сделать доступной высокотехнологичную помощь и реформировать систему здравоохранения привели к недоступности оказания первичной, «повседневной, необходимой помощи на местах». После тотальной оптимизации в сфере здравоохранения необходима серьёзная «донастройка» госпрограммы, заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Foma.ru Белые халаты

«Когда была запущена так называемая оптимизация здравоохранения, её идеология строилась на том, чтобы сделать доступной высокотехнологичную медицинскую помощь населению. Цель благая. И справедливости ради надо сказать, что достаточно много высокотехнологичных центров было построено. Но параллельно запустили процесс оптимизации учреждений здравоохранения, который привёл к тому, что во многих регионах стали кардинально менять систему оказания повседневной медицинской помощи. Более того, из оставшихся учреждений стали убирать некоторые виды медицинской помощи. В итоге в ряде регионов дооптимизировались до того, что медпомощь шаговой доступности была разрушена и стала недоступной. В качестве компенсации запустили программу строительства фельдшерско-акушерских пунктов, параллельно — программу «Земский доктор» — опять же с благими намерениями. Но на деле получилось, что на многих территориях эти ФАПы — просто красивые домики с хорошей вывеской и без врачей. А «земские врачи», проработав три года, словно вахтовики, нередко уезжают из сёл. Это говорит о том, что достаточно непродуманно подошли к реализации такого очень серьёзного процесса», — считает парламентарий.

В результате возникают вопиющие случаи. Когда роженица не может получить помощь, когда люди умирают в очередях больничных коридоров или вынуждены вести тело усопшего для вскрытия в другой район в собственной машине — потому что морги при сельских больницах тоже «оптимизировали» вместе с ними.

«Если говорить об итогах реализации так называемого процесса оптимизации, то применима поговорка о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. С этой точки зрения, я думаю, отдельные населённые пункты именно так себя и чувствуют. Потому что много фактов, когда люди, придя в больницу и, условно говоря, поднимаясь с первого этажа на второй, умирают. Умирают, не надеясь на скорую помощь и считая, что быстрее самому добраться до больницы. Эти факты дополнительно иллюстрируют, что для конкретных людей в отдалённых населённых пунктах процесс оптимизации дал совсем не тот результат, который был заложен», — говорит депутат Госдумы.

По мнению Олега Николаева, чтобы повысить уровень медицинской обеспеченности обслуживания населения в регионах России, в том числе в Чувашии, необходимо государственная программа. Необходимо «серьёзно пересмотреть и провести, мягко говоря, донастройку оказания медпомощи»:

«Понятно, что эта программа должна быть, прежде всего, федеральная, потому что зачастую многие регионы, особенно Чувашская Республика, последние годы самостоятельно не инициирует эти вопросы — до тех пор, пока из федерального центра, как говорится, «по башке не стукнут». Надо принять конкретные решения, чтобы первичная помощь в населенных центрах была налажена, то есть выработать чёткие стандарты медицинских услуг. И решать его нужно в комплексе с другой государственной задачей — кадровой, подготовкой врачей. В этой связи, кстати, не поддаётся никакой логике, когда при дефиците медицинских кадров на медфаке в Чувашском государственном университете нет бюджетных мест. И это в государственном вузе».

Справоросс напомнил, что постоянно говорят о социальной направленности бюджета, но «как раз государственная задача, прямая задача государства — обеспечивать население качественным медицинским обслуживанием и качественным образованием». И всё это должно быть «увязано в том числе с программой социально-экономического развития»:

«Мы говорим, что регионы должны развиваться. Но чтобы развиваться, они должны иметь и соответствующие кадры, трудовые ресурсы, и потенциал здоровья у этого трудового ресурса, чтобы он давал соответствующий экономический эффект».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России признали провал реформы здравоохранения, результат политики оптимизации — рост платных услуг, дефицит кадров, низкий уровень оплаты труда и ряд других проблем. Ожидаемого роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло. Боле того, к 2018 году численность больниц относительно уровня на начало 2014 года сократится на 11,2%, поликлиник — на 7,2%, а фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты будут замещены частично офисами врачей общей практики. При этом 17,5 тыс. населенных пунктов не имеют медицинской инфраструктуры, из них 11 тыс. расположены более чем в 20 км от ближайшей лечебницы, где есть врач.

Напомним, ранее был внесён законопроект об учете мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Этот депутатский законопроект впервые был внесен в конце 2015 года.