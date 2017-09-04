Москва, 4 сентября, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сменить главу внешнеполитического ведомства на «более жесткого». Об этом сегодня, 4 сентября, пишут «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в том случае, если бы он был избран президентом России, то первое чтобы он сделал — это сменил министра иностранных дел.

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жёсткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки… сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», — сказал Жириновский.

Стоит отметить, что Лавров действительно занимает пост министра иностранных дел с 2004 года, то есть уже 13 лет. При этом до рекорда пребывания во главе внешнеполитического ведомства СССР/России, который принадлежит Андрею Громыко (28 лет), Лаврову ещё далеко.

В свою очередь, Захарова заявила, что Жириновский уже неоднократно предлагал отправить Лаврова в отставку.

«Он это говорит не первый раз. Не комментируем», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Также глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал заявление Жириновского «предвыборным пиаром». Федоров напомнил, что Лавров, возглавляющий с марта 2004 года российский МИД, остается одним из самых популярных министров в РФ. В начале 2017 года дипломат возглавил рейтинг упоминаемости в социальных медиа.