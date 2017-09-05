Москва, 5 сентября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать работы участников и гостей Международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе». Корреспондент агентства пообщался с фотографом Андреем Семёновым о его проекте «Born to be free» и творчестве в целом.

Андрей Семёнов «Born to be free»

На этот вопрос у меня два ответа. Формально — я снимал всегда. Вернее, нажимал на кнопку фотоаппарата я столько, сколько себя помню. Фотографией увлекался отец, в доме было несколько камер, некоторыми мне разрешалось пользоваться, и я снимал, проявлял и печатал сначала вместе с отцом, потом самостоятельно.

Но около четырех лет назад мое отношение к фотографии перевернулось, фотография открылась мне заново. Случайно мне попалось видео с выступлений фотографов агентства Magnum, встречу с которыми проводили в Москве компания Leica и музей современного искусства «Гараж». Любопытства ради я решил посмотреть выступление Георгия Пинхасова — это было единственное знакомое имя в списке (я знал его портреты Тарковского), и через сорок минут я понял, что ровным счетом ничего не знаю о фотографии, что всю жизнь я колол орехи королевской печатью, что это поразительный язык, к которому мы относимся удивительно пренебрежительно. Следующие несколько дней я жил словно в тумане — мир открывался заново, это удивительное ощущение, если тебе тридцать семь. Так что можно считать, что все началось с этих лекций Magnum, и я фотографирую чуть меньше четырех лет.

Андрей Семёнов «Born to be free»

Никаких. Тут я на удивление беспринципный. Тебе либо удается сделать снимок, который станет еще одним кирпичиком в серии, либо нет — все подчинено общей идее. Мне нравится работать сериями, проектами, где каждый снимок — слово или предложение, иногда целый рассказ. Это примерно как спросить музыканта, каких принципов он придерживается для написания восьмого такта.

В том, что собственно фотографирование как процесс — это едва ли не самая малая часть работы. Тебе приходит идея, ты ее как-то переживаешь, начинаешь искать визуальный ряд, снимаешь, выбираешь, бракуешь и т.д. Иногда идея трансформируется настолько, что от первоначального замысла мало что остается. Серия, проект — это путь. Иногда он занимает несколько дней, а иногда несколько лет. Я никогда не знаю, что будет в конце.

Андрей Семёнов «Born to be free»

Это, во-первых, как раз тот самый случай, когда проект изменился в процессе работы, а во-вторых, это было сильное эмоциональное переживание. Первоначально я предполагал снять историю, репортаж про людей, которые работают с лошадьми на конезаводе в Костромской области. Я городской человек, лошадей видел только в цирке. А теперь представьте: шесть утра, весна, запах прошлогодней травы, и полсотни лошадей выгоняют из конюшен. Топот, рев жеребцов, земля дрожит — и это не фигура речи. Это была стихия. Океан. Лавина. Перед табуном словно двигалась волна энергии и силы, которую ощущаешь кожей. Вечером я зашел в конюшню и поразился, насколько все иначе внутри — мне было очень странно видеть этих сильных и свободолюбивых животных запертыми в денниках, я уже знал, что они бывают совершенно другими, и это было настолько перпендикулярно тому, увиденному утром, что моментально пришло осознание, что снимать надо совершенно другое — вот это ощущение запертой силы. Это история о покорении, о превращении в вещь того, что нравится человеку.

Андрей Семёнов «Born to be free»

Нет, если не считать ранние подъемы и низкий уровень света в помещении — к этому я оказался технически не готов. В каждой съемке есть свои особенности — лошади не скажешь «вот-вот, постой так еще пару секунд!», но я спокойно к этому отношусь. На другой съемке, другом проекте будет что-то другое. Если бы все было просто, может быть, и отношение к результату было бы иное…

Несколько дней. Но мне хочется продолжить эту серию, я думаю об этом, но пока не нахожу времени.

Андрей Семёнов «Born to be free»

Тот самый момент осознания, рождения идеи. Один из важных для меня маркеров того, что идея или кадр получились — это ощущение такой внутренней дрожи. Это трудно передать словами, но когда ты еще не увидел, что сняла камера, но уже знаешь, что да, кадр случился! И в тот момент было так же.

Андрей Семёнов «Born to be free»

У меня в работе сейчас два проекта. С обоими я работаю около года. Первый (он более-менее сформировался) называется «Я, вступая в ряды…». Название заканчивается многоточием, и думаю, что продолжить его может почти любой житель нашей страны старше сорока лет — эти слова были напечатаны на обороте доброй половины тетрадок в советских школах, торжественное обещание пионера Советского Союза заучивали наизусть абсолютно все. Так получилось, что я нашел в Москве действующий пионерский отряд, не имеющий отношения ни к КПРФ, ни к каким-либо другим политическим или властным структурам. Тогда для меня это выглядело оксюмороном — пионеры в 2016 году? Нелепо, не может быть. Мне удалось познакомиться с ребятами и получить их разрешение на съемку. И вот уже почти год я пытаюсь разобраться, кто они — дети, родившиеся в XXI веке, которые считают за честь повязать себе красный галстук.

Немного похвастаюсь — к проекту уже проявляют интерес некоторые фотоинституции. К примеру, осенью он будет выставляться на международном фотофестивале в Болгарии, а одна из фотографий прошла в финал конкурса Eastreet4, посвященного жизни в странах Восточной Европы, и примет участие в групповой выставке в польском городе Люблин.

Другой проект с рабочим названием «Территория» — это мое исследование тех мест, где сталкиваются жизнь большого города с его многоэтажками, автостоянками и супермаркетами и природа, в которую город приходит. Я снимаю на окраинах Москвы и Питера. Формально это территория города. Но люди в Девяткино или на улице Парашютной живут не так, как на Васильевском острове, а в Дзержинске или Красногорске — не так, как на Таганке или в Черемушках. Недавно, отсматривая очередную съемку для этого проекта, понял, что он фактически является приквелом, предысторией к другой моей серии — «Вторжение», которая выставлялась на фотофестивале в Угличе. В том числе и за такие повороты сознания мне нравится проектная работа.

И пара идей в запасе, очень хочется их осуществить, но пока не хватает времени. Есть еще Instagram-фотографии, сделанные случайно, на ходу. Я не отношусь к ним серьезно, хотя некоторые карточки очень люблю.