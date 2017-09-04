Москва, 4 сентября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Представители Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» и рассказали о проблемах проведения реформы в сфере обращения с отходами.

ИА REGNUM Субботник

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева рассказала журналистам на пресс-конференции, прошедшей в Москве в понедельник, 4 сентября, о том, что проект Народного фронта «Генеральная уборка» «подстегнул» простых граждан, общественников, экспертов и чиновников к решению проблем обращения с отходами. При этом она отметила ряд проблем, которые препятствуют успешной реализации реформы обращения с отходами.

«Мы увидели, что есть общие системные проблемы в реализации реформы обращения с отходами. Сегодня непонятно, как будут формироваться тарифы. Принятые территориальные схемы не прошли публичное обсуждение, хотя было дано соответствующее поручение президента. Мы не увидели, как стимулируется участие малого и среднего бизнеса по раздельному сбору мусора. Соответствующее поручение президента РФ надо было выполнить к 1 июня этого года. Прошло несколько месяцев, но мы до сих пор не видим, каким образом представители министерств планируют это делать», — сообщила Ольга Тимофеева.

Она отметила, что пока у реформы нет единого координационного центра, действия ответственных ведомств являются разрозненными, поэтому вопрос ответственного за реформу остаётся открытым.

«Поправки, которые правительство внесло в Госдуму в июле, не содержат в себе тех вопросов, которые президент отразил в своих поручениях. Мы настаиваем на том, чтобы были подготовлены предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизма общественного контроля и учета мнения граждан при разработке и утверждении региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что эксперты Общероссийского народного фронта в рамках реализации экологического проекта «Генеральная уборка» за 7 месяцев получили 12,4 тыс. обращений от граждан.

«Из них решено около 3,6 тыс. проблем, что превышает четверть от всех поступивших обращений,» — рассказал парламентарий.

Владимир Гутенев добавил, что свалки, отмеченные на интерактивном ресурсе, ликвидируются не только надзорными органами и местными властями, но и активистами ОНФ. «В четверти случаев территории, где находились свалки, облагорожены. Мы опрашивали граждан и определяли, что они хотели бы видеть на этом месте: зеленые насаждения или детские площадки и т.д.», — сказал эксперт ОНФ.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что аналогов подобным проектам на сегодняшний день нет.

«В процессе реализации проекта с начала года были задействованы порядка 100 тысяч граждан через субботники и другие мероприятия по очистке территорий от накопленных загрязнений. В целом по стране таких мероприятий прошло около тысячи, в них приняли участие жители регионов и населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости свалок. Нас поддерживали и медийные личности: известные артисты, журналисты. Это, естественно, привлекало внимание граждан и побуждало их к большей активности», — рассказал Дмитрий Миронов.

В ходе конференции эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» заявили о планах по дальнейшему развитию интерактивного контроля в сети Интернет за экологическими проблемами.

«Проект доказал свою состоятельность и то, что гражданский контроль может быть намного эффективнее государственного. И поэтому мы будем выступать за создание единого интерактивного ресурса по всем абсолютно компонентам природы с участием региональной и федеральной властей», — сообщил Дмитрий Миронов.

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