Сямэнь, Китай, 4 сентября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что странам БРИКС неободимо укреплять взаимодействие в освоении космоса, здравоохранении и информационной безопасности. Об этом он заявил 4 сентября, выступая на заседании саммита лидеров БРИКС в китайском городе Сямэне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие во встрече с членами Делового совета БРИКС

«Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

По мнению Владимира Путина, страны объединения могли бы, в частности, «достичь договорённости о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменением климата, защиты окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий».

«Полезным представляется более плотное сотрудничество «пятёрки» в сфере здравоохранения», — отметил президент России.

Также Владимир Путин считает необходимым сформировать в рамках БРИКС «прочную правую базу в сфере международной информационной безопасности» и «подумать о том, чтобы наладить взаимодействие в сфере средств массовой информации».

В том числе российский президент предложил изучить возможность создания общего телеканала БРИКС «для распространения объективной информации о деятельности организации».

Кроме этого, Владимир Путин призвал и далее наращивать гуманитарные связи стран «пятёрки», а также активнее заниматься реализацией соглашений о сотрудничестве в области культуры и спорта.

Напомним, в китайском Сямэне с 3 по 5 сентября проходит саммит стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Главными темами встречи заявлены ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие.

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