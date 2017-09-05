Киев, 6 сентября, 2017, 01:16 — ИА Регнум. С конца июля по конец августа газ на заправках подорожал с 10 грн. за литр ($0,39) до 15,9 грн. ($0,62) и продолжил расти, кое-где достигнув стоимости 16,49 грн./л. Причину роста цен эксперты связывают с дефицитом топлива у поставщиков и производителей из России, Белоруссии и Польши, а также с сезонным ростом потребления, нехваткой подвижного состава и хранилищ. Однако российский фактор остается решающим.

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За первые семь месяцев 2017 года из России было поставлено 365 000 тонн газа (по сравнению с 395 000 тонн в аналогичный период прошлого года), доля российского газа упала до 58% (против былых 78%). Официальный Киев также признает эту причину.

Что делать Украине, на долю которой приходится всего лишь пятая часть внутреннего рынка, и как справиться с автогазовым кризисом? Читайте в статье: Опять виновата Россия? На Украине цены на автогаз бьют рекорды

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