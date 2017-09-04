Вашингтон, 4 сентября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Пятый запуск экспериментального орбитального беспилотного летательного аппарата многоразового применения X-37B запланирован на 7 сентября, сообщает 4 сентября пресс-служба командования ВВС США.

Fastcompany.com Беспилотник Boeing Х-37В

Космический аппарат, который в США называют «Орбитальной моделью-лабораторией» OTV (Orbital Test Vehicle), будет выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Запуск будет произведен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Командование ВВС США заявляет, что запуск должен проверить возможность быстрого вывода на орбиту и космических испытаний появляющихся технологий. Кроме того, X-37B также будет нести разработанную Научно-исследовательской лабораторией ВВС США аппаратуру для тестирования экспериментальной электроники и колебаний тепловых труб в условиях космического полета.

Беспилотный многоразовый космический аппарат X-37B предназначен для выполнения различных задач на околоземной орбите высотой от 200 км на скорости до 30 000 км/час.

Х-37В разработан компанией Boeing Defense, Space & Security при участии специалистов ВВС США.

Разработчики сообщают, что X-37B сочетает лучшие качества самолета и космического корабля, что позволяет ему выполнять самые разнообразные задачи. Длина беспилотника равна 8,9 м, размах крыла превышает 4,5 м, его взлётный вес составляет 4995 кг. Запуск аппарата проводится с использованием ракеты-носителя, а посадка происходит автономно, по самолетному принципу.

Информации об оснащении космических беспилотников X-37B каким-либо вооружением на данный момент нет.

Предыдущие беспилотные аппараты этого типа работали на орбите от 224 до 718 суток, а затем осуществляли посадку на авиабазе Ванденберг, расположенной в штате Калифорния.