Москва, 4 сентября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В Москве завершился 10-й юбилейный международный фестиваль «Спасская башня», торжественная церемония закрытия прошла на Красной площади. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в юбилейный год фестиваль прошёл с максимальным зрительским охватом, в нём приняли участие 2 000 исполнителей, из них половина — гости из-за рубежа. В Москве выступили военные ансамбли из Австрии, Италии, Белоруссии, Казахстана, Египта, Индии и других стран. Специальными гостями фестиваля стали французская певица Мирей Матье и народная артистка России Тамара Гвердцители. В финале празднований прогремел праздничный салют.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня»

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня»

Почетными гостями фестиваля стали заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков с супругой, атташе по вопросам обороны при посольстве Белоруссии в РФ генерал-майор Игорь Лавриненко, начальник военно-оркестровой службы Египта генерал-майор Хельми Ахмед Солиман Хатаб и другие.

В 2017 году «Спасская башня» впервые прошла без своего главного руководителя — Валерия Халилова, трагически погибшего в авиакатастрофе под Сочи в декабре 2016 года. Память главного военного дирижёра страны почтили как отечественные, так и зарубежные участники фестиваля, а также зрители шоу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня»

Сводный Кельтский оркестр волынок и барабанов, представляющий Евросоюз, составили 120 музыкантов из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Дании, Голландии и Германии, а в международную группу шотландских танцев вошли 50 девушек из Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Голландии, России и Шотландии. Президентский оркестр из Казахстана подарил к юбилею фестиваля песню «Башня Спасская — песнь солдатская… Небо на всех у нас одно!», главные строчки совпадают с главной идеей фестиваля — мира на Земле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня»

Каждый день фестивальной программы отличался отдельной тематикой, например, 29 августа прошел День музыки, 30 августа — День спорта, 31-го — День лошади, а 1 сентября — День профессий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня»

На конном манеже Фестиваля прошли детские соревнования по конкуру и джигитовке. С ежедневными показательными программами выступали Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка СКМК ФСО России, команда Кремлёвской школы верховой езды, артисты Росгосцирка и дебютанты «Спасской Башни» — конный коллектив Escuadra Ecuestre de Palmas de Peñaflor из Чили.

В рамках проекта «Спасская башня детям» с 25 по 27 августа в детском городе прошёл 5-й фестиваль детских и молодежных духовых оркестров, а 3 сентября состоялся Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов. Ежедневно в тематических шатрах — историческом, музыкальном, военном гости «Спасской Башни» участвовали в мастер-классах, конкурсах, познавательных лекциях и экскурсиях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня»

Всего за десять лет в фестивале приняли участие 150 коллективов из 50 стран. Ежегодно представления на главной площади России посещают 75 тысяч человек, благодаря телетрансляциям и новостям СМИ, освящающих фестиваль, общая аудитория «Спасской башни» превышает 500 млн человек.