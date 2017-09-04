Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Постоянный представитель Китайской Народной Республики при Организации Объединённых Наций Лю Цзеи заявил, что его страна не допустит военного решения проблемы на Корейском полуострове. Об этом он заявил сегодня, 4 сентября, на заседании Совбеза ООН, посвященного проблеме КНДР.

Roman Harak КНДР и КНР

«Китай всегда выступал за мирное решение северокорейской проблемы. Пекин никогда не допустит военных действий на Корейском полуострове», — сказал дипломат.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что несмотря на все усилия мирового сообщества на протяжении последних 20 лет ядерная программа Северной Кореи продолжает расширяться.

Хейли подчеркнула, что было проведено множество переговоров, которые так ни к чему и не привели.

«Хватит — значит, хватит», — грубо сказала она.

Также постпред США считает, что всеми своими действиями «Ким Чен Ын молит о войне».

«Наше терпение не безгранично. Мы будем защищать свои территории и наших союзников», — подчеркнула Хейли.

Напомним, 3 сентября в КНДР были проведены шестые по счету успешные ядерные испытания. Был произведён взрыв водородной боеголовки мощностью примерно в 100 килотонн.