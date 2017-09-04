Ленинградская область, 4 сентября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступает против досрочного голосования на муниципальных выборах в регионе. В ближайшую сессию Законодательного собрания глава Ленобласти намерен внести на рассмотрение проект изменений в соответствующий областной закон. Об этом сегодня, 4 сентября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства

Леноблизбирком Выборы в Ленобласти

Александр Дрозденко пояснил, что от досрочного голосования целесообразно отказаться на выборах всех уровней как от процедуры, снижающей открытость и легитимность.

«Я поддерживаю эту инициативу. Досрочное голосование на муниципальном уровне наиболее неточное, поскольку разные недобросовестные группы могут влиять на результат. Обычно это происходит на самых незначительных и маленьких выборах, где есть особый интерес или жесткая позиция между разными группами влияния», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский.

Напомним, в марте 2016 года в Ленобласти было отменено досрочное голосование на выборах в Законодательное собрание региона. Без возможности проголосовать заранее проходят также и выборы в Государственную думу. А в мае прошлого года «досрочку» также отменили и на местном уровне, в случае совмещения муниципальных выборов с федеральными. На предстоящих муниципальных выборах досрочное голосование идёт — например, в посёлке Кузьмоловский Всеволожского района.

Всего в единый день голосования, 10 сентября 2017 года, в Ленобласти пройдут выборы в 19 городских и сельских поселениях, девяти муниципальных районах и Сосновоборском городском округе. Предстоит заместить 69 вакантных мандатов. В частности, состоятся выборы депутатов советов депутатов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района, Тельмановского и Федоровского сельских поселений Тосненского муниципального района.

Напомним, 10 сентября в Ленинградской области также пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу №112 и депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Кировскому одномандатному округу №9.