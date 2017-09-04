Сеул, 4 сентября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Сеуле встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба администрации президента Южной Кореи.

Kremlin.ru Николай Платонович Патрушев

В ходе встречи Патрушев обсудил с Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове в свете шестых по счёту ядерных испытаний, проведённых в Северной Корее.

«Секретарь Совбеза РФ Патрушев в ходе встречи с президентом Мун Чжэ Ином обсудил пути расширения сотрудничества в области безопасности, в частности, меры в отношении провокаций Северной Кореи. Другой темой переговоров стало двустороннее сотрудничество и подготовка к встрече на высшем уровне во Владивостоке», — сказано в сообщении.

Также Патрушев встретился с начальником управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёном.

Напомним, 3 сентября в КНДР прошли шестые по счёту успешные ядерные испытания. Пхеньян заявил, что провел испытание водородной боеголовки. По предварительным данным, речь идёт о 100-килотонной боеголовке.