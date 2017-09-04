Тутаев, Ярославская область, 4 сентября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области считают, что выбор имени города стал политической разменной монетой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тутаев: два берега

10 сентября, в единый день голосования в городе будет проведен опрос о возможном возвращении городу исторического имени Романов-Борисоглебск. Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне этого свой опрос провело федеральное Агентство по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО). Из 6641 опрошенного за переименование Тутаева высказались 1748 человек (26,32%). За сохранение нынешнего названия города выступили 4874 человека (73,39%). Корреспондент ИА REGNUM попросил прокомментировать эти результаты жителей города.

«Как бы город ни назывался, главное, чтобы в нем хорошо жилось людям. А новое имя ничего не изменит. Кроме самих горожан, никто ничего не сделает для того, чтобы в городе жилось лучше. Мне кажется, что мы сейчас превращаемся в Украину с ее переименованием городов. У нас сейчас, по сути, развернулся тутаевский майдан. Одна часть города за переименование, другая против. У нас что, других проблем нет? И на этом фоне развернулась война за пиар. Люди пытаются себе сколотить капитал на выборе имени. Мне жалко молодежь с их неокрепшей позицией, которых перетягивают на свою сторону различные силы. Я недавно даже вступила в конфликт с людьми, которые чересчур активно проводили опрос общественного мнения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя опросной комиссии, которая будет работать 10 сентября, Светлана Кузнецова.

Одним из активных сторонников переименования Тутаева является духовенство.

«Считаю, что возвращение городу старого имени даст ему духовный толчок. Город начнет жизнь с нового листа, вернувшись к своим истокам. Я не агитирую за переименование города, но обсуждаю это с друзьями, прихожанами. Да весь город сейчас это обсуждает на кухнях, с соседями. Я не пытаюсь никого переубедить и переманить на свою сторону. Все мои друзья и знакомые и так придерживаются позиции возвращения городу прежнего имени», — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель Воскресенского собора отец Василий Мозяков.

«Мы этим голосованием рвем жителей города напополам. Мне кажется, что надо не переименовывать Тутаев, а сделать два города — Романов и Тутаев. В XIII веке создали город Романов. И он жил почти 700 лет под этим именем. И сложились романовские бренды: романовская овца, романовские кружева, гвоздь, лук и так далее. А на соседнем берегу была Борисоглебская слобода. Потом это все объединили, а затем город переименовали. Тутаев был небольшой город с десятком тысяч жителей. Потом здесь построили Тутаевский моторный завод, и люди стали приезжать в наш город, увеличив его численность в 4—5 раз. Многие люди ехали сюда как в Тутаев, и для них он — настоящий город, а не старинный Романов. У нас, по сути, два города — новый индустриальный и старый патриархальный. Так почему не сделать два поселения? Одно будет называться Тутаев, а второе — Романов. Тем самым мы возродим и старинную историю, и не закопаем память советских лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор управляющей компании «Содействие» Лев Белов.

Отметим, что Государственная дума России в 2016 году приняла в первом чтении законопроект о возвращении городу имени Романов-Борисоглебск. С такой инициативой вышла Ярославская областная дума. Однако далее принятие законопроекта было отложено. Официальной информации об этом нет, но, скорее всего, задержка связана с масштабным опросом общественного мнения, который пройдет 10 сентября. Что будет делать Госдума и инициаторы законопроекта в случае, если результаты опроса пойдут вразрез с депутатским голосованием на уровне региона и страны, предположить сложно.