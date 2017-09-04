Ямусукро, 4 сентября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Власти Кот-д'Ивуара сообщили о побеге по меньшей мере 96 заключённых из тюрьмы города Катиола, 4 сентября сообщает Agencia EFE.

ErikaWittlieb Тюрьма

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Источники сообщили, что 3 сентября в тюремной системе безопасности возник сбой, после чего несколько заключённых предприняли попытку бегства, остальные несколько десятков человек последовали за ними.

Тюремная охрана открыла огонь на поражение, но не смогла остановить заключённых. Через три часа после побега правоохранительные органы задержали 12 беглецов. Операция по розыску заключённых продолжается.

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Считается, что побег был организован сторонниками Якубы Кулибали, грабителя банков, который был убит во время тюремных беспорядков в 2016 году.