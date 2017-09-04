Владикавказ, 4 сентября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Кадровые перемены произошли в центральной избирательной комиссии Северной Осетии. У главы избиркома появился новый заместитель. На состоявшемся 1 сентября заседании регионального избиркома на эту должность был избран Сосланбек Кудаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Он занял место Тимура Караева, который попросил освободить его от должности по собственному желанию. За кандидатуру Кудакова проголосовали члены центризбиркома РСО-Алании с правом решающего голоса.

Ранее Сосланбек Кудаков занимал должность заместителя директора муниципального казенного учреждения «Владикавказский правовой центр» в администрации местного самоуправления Владикавказа.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель ЦИК Тимур Караев одновременно являлся председателем Левобережной территориальной избирательной комиссии. Он был освобожден от должности в начале августа. Из состава Левобережной ТИК Владикавказа вместе с ним вышли шесть членов из четырнадцати. Восемь членов этой комиссии и ее председатель были также исключены из состава Центральной избирательной комиссии РСО-Алания.

Эксперты связывают такие кадровые изменения с тем, что во время судов, которые были проведены по искам КПРФ и партии «Коммунисты России», были обнародованы заключения эксперта о том, что в ряде документов избиркома имеются признаки подделки, в частности, в них есть недостоверные подписи.

«На документах стояла подпись уволившегося две недели назад заместителя председателя избиркома Тимура Караева, и даже невооруженным глазом было видно, что она подделана, что и подтвердилось после экспертизы», — заявил лидер «коммунистов» Максим Сурайкин.

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Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Северной Осетии будет избран парламент шестого созыва. Всего будут замещены 70 депутатских мандатов. За места в законодательном органе республики поборются семь партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Партия Роста», «Альянс зеленых» и «Справедливая Россия».

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