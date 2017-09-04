Киев, 5 сентября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Правительство Украины прогнозирует сильный дефицит Пенсионного фонда до 2021 года. По словам замминистра социальной политики Украины Николая Шамбира, с МВФ уже согласована пенсионная реформа и получено одобрение дефицита Пенсионного фонда в размере, превышающем $5,5 млрд. После 2021 года официальный Киев, как сказал чиновник, «будет смотреть», как пойдет погашение пенсий. Он также пояснил, что признаваемая МВФ проблема низких пенсий требует решения, и именно поэтому уровень дефицита, уровень финансирования из госбюджета не изменится. Как воспринимают украинцы эту новость, пишет Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

С 1 октября текущего года около 1 млн украинских пенсионеров получат постоянную прибавку к пенсии, равную 1000 грн (чуть меньше $40), порядка 2 млн прибавят к пенсии от 500 до 1000 грн, до 500 грн получат 2,5 млн пенсионеров. Тем не менее существует экспертное мнение, согласно которому подъемом пенсий уменьшить пенсионный дефицит не получится. Есть и подводные камни, так, директор института социально-экономической трансформации Илья Несходовский говорит:

«Судя по тому, что будет, правительство идет в направлении ответственности гражданина за то, будет или не будет он получать пенсию. Иными словами, если ты не платишь страховые взносы, не работаешь и не пополняешь Пенсионный фонд, то для тебя пенсионный возраст поднимается».

Простые украинцы выражают тревогу: раздаются голоса беспокойства, люди опасаются, что им придется остаться вообще без пенсии, не говоря уж о том, что отнять у людей и поделить между политиками — это не реформа. А в случае вступления реформы в силу, считает лидер партии «Успішна країна» Александр Клименко, число новых пенсионеров сократится почти на половину: людям просто не будет хватать трудового стажа.

Подробнее о реформе читайте здесь: Как находчивые украинцы готовятся жить без пенсий?

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