Воронеж, 4 сентября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Воронежский арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Воронежа, которая потребовала признать недействительными итоги открытого аукциона на право приобретения имущества муниципального унитарного предприятия «Воронежская горэлектросеть». О решении сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» 4 сентября.

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Отмену решения о продаже МУПа в администрации города объясняют тем, продажа электросетевого имущества была осуществлена на определенных условиях, которые соблюдены не были.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о продаже имущества «Воронежской горэлектросети» депутаты Воронежской гордумы согласовали в конце 2016 года. Мэрия оперативно, сразу после январских «каникул», объявила конкурс, который затем отменили из-за недоработок в документации. На второй конкурс заявились три участника: ПАО «МРСК Центра», которое уже давно проявляло интерес к МУПу и считалось основным фаворитом, АО «ГЭС» и АО «ЭнергоИнвест».

В середине апреля были объявлены результаты конкурса, в соответствии с которыми победителем было названо АО «ГЭС», которое было готово заплатить лучшую цену — 1,8 млрд рублей. ПАО «МРСК Центра» оказалось на втором месте. Компания не согласилась с результатами конкурса и пожаловалось в УФАС. По требованию антимонопольной службы конкурсная комиссия провела повторную оценку заявок участников конкурса, и вновь пришла к выводу, что победителем является АО «ГЭС».

В мае же стало известно, что Арбитражный суд Воронежской области принял к производству исковое заявление мэрии об отмене итогов конкурса. Притом что ранее мэр Воронежа Александр Гусев заявлял, что затягивание передачи имущества МУП покупателю обходится бюджету города ежемесячно в 10—12 млн рублей.