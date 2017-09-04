Северодвинск, Архангельская область, 4 сентября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» вернулся в Беломорскую военно-морскую базу, сообщает 4 сентября официальный сайт Минобороны России.

Bellona Foundation Подводный крейсер «Дмитрий Донской»

Экипаж самой большой действующей подводной лодки в мире свыше трех месяцев выполнял учебно-боевые задачи за пределами своей постоянной базы. Тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» принимал участие в Главном военно-морском параде на День ВМФ в Кронштадте, а также выполнял различные задачи в Баренцевом море.

В Северодвинске экипаж подводного крейсера встречал командир Беломорской базы контр-адмирал Аркадий Романов, ранее командовавший им.

Командир субмарины капитан 1 ранга Олег Цыбин доложил о выполнении поставленных командованием задач и по традиции подводного флота принял поднесенного экипажу жареного поросенка.

Справка ИА REGNUM : Тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» является крупнейшей в мире действующей субмариной. Длина подводного корабля превышает 172 метра, ширина равна 23,3 метрам, а подводное водоизмещение крейсера приближается к 50 тыс. тонн.

Подводная скорость «Дмитрия Донского» составляет 25 узлов (46,3 км/час), максимальная глубина погружения атомного крейсера — 500 м, автономность плавания — 180 суток, экипаж состоит из 160 человек.

Основным вооружением подводного крейсера является ракетный комплекс Д-19 с 20 баллистическими ракетами Р-39 «Вариант» с дальностью полета до 8300 км. Боевая часть Р-39 разделяется на 10 боеголовок с автономным наведением мощностью 100 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, субмарина вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами, в боекомплект которых входят ракето-торпеды «Водопад».