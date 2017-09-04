Ярославль, 4 сентября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Совокупные расходы конкурентов Дмитрия Миронова на выборах губернатора Ярославской области в двадцать раз ниже трат фаворита избирательной гонки. Это следует из отчетов, опубликованных на сайте Избирательной комиссии Ярославской области по данным на 31 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Избирательная комиссия Ярославской области

По данным отчетов на эту дату из избирательного фонда Дмитрия Миронова потрачено 42,1 млн рублей. Расходы остальных кандидатов (за исключением Кирилла Панько, данные по которому не представлены) едва превышают 2 млн рублей.

Меньше всего на свою избирательную кампанию потратил кандидат от «ПАРНАСа» Сергей Балабаев — всего 156 тыс рублей на услуги по размещению агитационных материалов. Скромны и расходы кандидата от КПРФ Михаила Парамонова — 542 тыс рублей, потраченных в основном на печатную продукцию. Кандидат от ЛДПР Андрей Ватлин на фоне коллег по оппозиции выглядит лидером — он потратил 1,5 млн рублей на печатную продукцию, а также изготовление и монтаж агитматериалов.

Интересно, что никто из соперников Миронова не потратил ни рубля на агитацию при помощи электронных СМИ — телевидения и радио. Единственный из кандидатов, кто использует эту возможность — сам Миронов. Он оплатил изготовление аудиовизуальной продукции, а также приобрел эфирное время на телеканалах «Россия-1» и ОРТ (так зафиксировано в отчете, на самом деле — «Первый канал»). Также как и конкуренты, штаб Миронова выпускает агитационные печатные материалы, в том числе буклет-программу кандидата «Ярославский прорыв».

Всего на изготовление и размещение агитматериалов Дмитрий Миронов потратил около 10 млн рублей. 32,4 млн было потрачено на сопутствующие расходы, связанные с работой избирательного штаба. Так 9,5 млн израсходовано на информационно-консультационные услуги, 2 млн — на правовые услуги, 1,1 млн — на работу штаба общественной поддержки, 5,5 млн рублей — на координаторские услуги, 6 млн — на комплекс услуг по сопровождению избирательной кампании, 2,1 млн рублей — на экзит-пуллы и фокус-группы. Еще 6,2 млн ушли на PR-сопровождение, информационно-консультационное сопровождение, сопровождение производства агитматериалов и организацию встреч с избирателями.

Судя по этим цифрам, соперники Дмитрия Миронова из оппозиционных партий не очень рассчитывают на победу и полагаются на бесплатное эфирное время и бесплатные газетные площади. Кроме того, партии активно проявляют себя на муниципальных выборах, которые пройдут одновременно с губернаторскими 10 сентября.