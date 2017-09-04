Уфа, 4 сентября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. В Уфе из-за ливневых дождей произошло подтопление ряда улиц и зданий. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

Сегодня днём Главное управление МЧС России по Башкирии сообщило, что на части территории региона ожидается облачная погода с осадками. В итоге из-за сильного дождя в Уфе затопило часть улицы 50 лет СССР.

Стало известно, что здание многофункционального центра, расположенного по адресу: 50 лет СССР 30/5, было частично подтоплено. Посетители оказались по щиколотку в воде. Было решено обесточить здание и закрыть МФЦ.

Кроме того, оказались подтоплены торговые центры. В частности, было затоплен первый этаж центра торговли и развлечений «Мир». На улице люди по пояс оказались в воде.

Трагедия чуть не произошла на пешеходном переходе в центре города. В сильном потоке воды родители не смогли удержать коляску с маленьким ребенком, и её унесло течением. Сами родители также были сбиты мощным потоком воды и с трудом смогли подняться. К счастью, коляску с ребенком вынесло на отмель.

Городские власти были заранее предупреждены о приближении сильного ливня и успели провести мероприятия по прочистке ливневой канализации. Однако, даже несмотря на эти меры, ливневая канализация Уфы не способна справиться с таким объемом воды.

Напомним, при любом достаточно сильном ливне Уфу затапливает, так как в городе катастрофически не хватает ливневой канализации. По словам мэра Уфы Ирека Явалова, в городе только 9% улиц оборудованы ливневой канализацией.