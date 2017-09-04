Лондон, 4 сентября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. «Если антироссийские санкции принимались с расчетом на обвал сельского хозяйства РФ, то людям, занятым в этом секторе российской экономики, кто-то забыл сообщить об этом, — уверен корреспондент британской The Financial Times Герни Фой. — После того, как Москву поставили перед фактом введения против нее ограничительных мер, Кремль ответил своими, которые, кажется, не только ударили по Западу больнее, но и подтолкнули российскую сельхозотрасль к быстрому развитию».

Iranreview.org Санкции

«Потеря разом 60% импорта рыбной и мясной продукции и 50% — молочной, овощной и фруктовой открыла фантастические возможности для аграрной отрасли России для развития, — размышляет журналист. — За 2013—2016 гг. импорт сельхозпродукции из ЕС упал на 40%. Зато продажи «Русагро», крупнейшей компании России в этом секторе выросли только в прошлом году на 16%, а производство и реализация зерна (главным образом, пшеницы и кукурузы) — на 49%. Рост производства пшеницы предприятием «Степь», входящим в конгломерат «Система», увеличился на 80%. Список выигравших от санкций можно продолжать, но в принципе, чтобы убедиться в пользе «наказания Запада» для российского продовольственного сектора, достаточно будет упомнянуть еще всего лишь одну цифру: ведущий российский производитель лосося «Русская аквакультура» только за последний год увеличил объемы выработки продукции в 6 раз».

Автор отмечает, что, «согласно прогнозам, в нынешнем году Россия соберет урожай пшеницы в объеме не менее 130 миллионов тонн, побив рекорд Советского Союза, державшийся с 1978 года. В прошлом году Россия впервые за последние 10 лет обогнала США в объемах экспорта зерна, а в этом году она обгонит и Евросоюз и станет главным экспортером в мире».

«Перспективы у русских великолепные: пока Запад будет упорствовать со своими санкциями, российское сельское хозяйство будет уверенно расти, — заключает журналист. — Хотя и 145 миллионов русских накормить — очень объемная задача, но Москва намерена сильно увеличить экспорт продовольствия и кормить весь мир».