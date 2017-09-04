Санкт-Петербург, 4 сентября, 2017, 17:28 — ИА Регнум. По данным источника ИА REGNUM в правоохранительных органах, подозреваемый занимает руководящую должность в Российском профсоюзе докеров и является одним из влиятельных его членов. По одной версии, он является зам главы петербургской ячейки РПД. По другой (по данным «Фонтанки»), задержанный возглавляет комиссию профсоюза, которая занимается профессиональными болезнями докеров.

sajinka2 Коррупция

По заявлению МВД, подозреваемый предлагал посреднические услуги по передаче взятки врачам за «установление» профессионального заболевания, а также за получение заключения об утрате трудоспособности. Такие документы позволяют получить разовую компенсацию и регулярные страховые выплаты. При этом рабочим не обязательно было иметь реальное заболевание. Цена вопроса, то есть размер запрошенной взятки, составляла 150 тыс. рублей.

По данным источника ИА REGNUM в правоохранительных органах, подозреваемый предложил одному из своих коллег — рядовому члену профсоюза — «оформить» таким образом медицинские документы. Узнав о «сделке», сотрудники транспортной полиции и Росгвардии задержали подозреваемого, когда тот пришел за взяткой, которую обещал передать. Воспользоваться услугой могли и не члены профсоюза с обязательным условием — после выхода на пенсию вступить в него и платить свой процент.

В Следственном комитете сообщают о наличии свидетелей, а также о том, что данное правонарушение не было единственным. Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса (предложение посредничества во взяточничестве). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а также штраф в размере 30-кратной суммы взятки (4,5 млн рублей). Также стоит ожидать и других арестов тех, кто был замешан в преступной схеме, и дополнительных проверок «клиентов» РПД.

Как отметил в интервью ИА REGNUM политолог Сергей Артёменко: «руководители этого профсоюза превратили благое дело помощи докерам в мошенническую схему».

«Они фактически «подставили» своих же товарищей, теперь все докеры, получившие реальные профзаболевания, будут под особым контролем. Кроме того, такая преступная схема нанесла вред государству: вышедшие по профзаболеванию могли пользоваться санаториями за государственный счёт и правом на повышенную пенсию. В целом же возникает вопрос — в качестве кого в этой истории выступает РПД?»

Напомним, что российский профсоюз докеров был создан в 1992 году. Он входит в состав Международной федерации транспортных рабочих. Федерация была создана в 1896 году в Лондоне, там же находится ее штаб-квартира. В федерацию, по ее собственным оценкам, входят 781 организация из 155 стран мира, в которых трудятся 4,6 миллиона рабочих.

Эксперты отмечают, что в последние годы численность и влиятельность некогда значимого Российского профсоюза докеров идет на убыль. Глава организации Василий Козаренко в конце прошлого года рассказал, что за 2016 год организацию покинули около 1000 докеров. Некоторые из них стали членами других профсоюзных организаций. Наблюдатели связывают исход докеров с неэффективной работой руководителей профсоюза, в частности, во время конфликтных ситуаций во Владивостоке и Петербурге.