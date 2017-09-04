Тутаев, Ярославская область, 4 сентября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области ООО «ГорТеплоВодоСнабжение» обжаловало решение Арбитражного суда Ярославской области о возврате ранее купленной котельной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района

Pixabay.com Власти Тутаева не намерены уступать котельную

В январе 2012 года МУП «Теплоэнергосеть», в хозяйственном ведении которого находилась котельная, было признано банкротом. В отношении предприятия открыли конкурсное производство. В апреле 2016 года его имущество — котельная и сети — были проданы ООО «ПФК «Сталинит», которое в июне 2016 года перепродало их ООО «ГорТеплоВодоСнабжение».

По результатам проверки прокуратурой Ярославской области в Арбитражный суд Ярославской области направлено исковое заявление о признании недействительными договоров купли-продажи котельной и тепловых сетей. Арбитражный суд Ярославской области отменил сделку по отчуждению в частную собственность имущественного комплекса МУП «Теплоэнергосеть» и постановил вернуть ее в муниципальную собственность. «Деньги за все проданные объекты — около 45 миллионов рублей — МУП «Теплоэнергосеть» должно вернуть ООО «ГорТеплоВодоСнабжение». В последние дни августа частная фирма оспорила решение Арбитражного суда Ярославской области.

«Пока котельная не вернулась в муниципальную собственность, мы должны выполнять свои договорные обязательства. Поэтому сейчас проходит штатная подготовка к зимнему отопительному сезону. Скоро котельная будет готова к зиме на 100%. К сожалению, действующие владельцы котельной избегают контактов с администрацией района, не отвечают на звонки и письма. Наши юристы с юристами ООО «ГорТеплоВодоСнабжение» встречаются только в суде. Но котельная будет готова к зиме», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Получить комментарии самого собственника не удалось.