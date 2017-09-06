Москва, 7 сентября, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Российская официальная оценка действий администрации США по отношению к российской дипломатической собственности не дотягивает до уровня, который приняло наглое разбойничество официального Вашингтона. О том, что на самом деле означает шаг американских властей по отношению к российским дипломатам, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Пусть даже официальное заявление Марии Захаровой прозвучало достаточно жестко. К сожалению, это не отменяет самого факта унизительного обыска в дипмиссии, нарушающего всякие дипломатические нормы. Территория диппредставительств — это территория страны. И то, как было оформлено проникновение штатовских силовиков на территорию России, пусть и находящуюся в окружении территории США, это позор.

В такой ситуации в годы холодной войны было принято давать по рукам, чтобы не допускать развития ситуации в более конфликтную сторону. И то, что сегодня Россия не способна это сделать, есть следствие раздвоения внешнеполитического курса страны в последние десятилетия. Политическая верхушка России, поддерживая риторику о «величии и суверенитете», выбирает, в действительности, сохранность своих активов, вывезенных за рубеж.

Худшим вариантов развития событий, который можно себе представить, была бы окончательная капитуляция и выбор следования в фарватере «наших зарубежных партнеров».

Читайте подробности: Россия и разбой США: «клоунада» или унижение?

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