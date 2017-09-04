Нижний Новгород, 4 сентября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Ученикам гимназии №1 в Нижнем Новгороде, история с ремонтом которой вызвала серьезное недовольство среди родителей, объявили, что в 2017—2018 году в стенах родного учебного заведения они будут учится до конца апреля.

Newsnn.ru Гимназия №1 в Нижнем Новгороде

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM родители гимназистов, после этого образовательный процесс будет продолжен в помещениях школы №8, видимо, во вторую смену.

Тем временем в гимназии №1 будет открыт центр медицины катастроф, созданный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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Кроме того, прямо во время учебного года в гимназии пройдет ремонт крыши и фасадов.

Студентам пединститута, расположенного по соседству с гимназией №1, также заявили, что учебный году у них будет короче обычного. Они закончат учится в конце апреля, а новый семестр у них начнется с 1 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года появилась информация о том, что после первой четверти гимназия будет закрыта на проведение капитального ремонта. Это известие стало неожиданным для родителей учащихся.

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Сообщалось, что из-за чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, гимназию закрывают на ремонт, а учеников распределят по другим учебным заведениям, где они будут учиться во вторую смену.

Позже городской департамент образования пояснил, что ремонт в гимназии с проведением чемпионата мира никак не связан, хотя главный фасад здания и выходит на пл. Минина и Пожарского, где будет организована фан-зона для болельщиков.

В конце августа 2017 года в администрации Нижнего Новгорода сообщили, что гимназия пока останется без ремонта. Было принято решение пересмотреть приоритеты и направить выделенные из областного бюджета 50 млн рублей на ремонт двух зданий, в которых планируется организовать детские сады.

Капитальный ремонт в здании гимназии планируется провести летом 2018 года, когда школьники будут на каникулах.

Правда, пока не ясно, как именно будут проводить капитальный ремонт в здании, в котором на тот момент будет действовать центр медицины катастроф.