Москва, 4 сентября, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Дальнейшее сокращение медучреждений с заменой персонала на врачей общей практики лишит граждан права на выбор лечебной организации, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская 4 сентября. Комментируя планы Минздрава по дальнейшему сокращению больниц и поликлиник, она отметила, что указанные действия приведут к значительному ухудшению качества медицинской помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В рамках законодательства, каждый гражданин имеет право менять медицинское учреждение один раз в год. Принятие вышеуказанного закона, такого права, на выбор медицинской организации, почти лишит граждан, так как медицинских учреждений станет мало. Врачи общей практики вряд ли будут в состоянии заменить упраздняемые учреждения, так как у них и сейчас нагрузки очень много, а после упразднения ещё больше увеличится», — отметила юрист.

По её словам, любые меры, направленные на сокращение лечебных заведений, приведут к тому, что качество медицинской помощи значительно ухудшится. Соответственно, норма Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ о доступности и качестве медицинской помощи соблюдена не будет.

Кроме того, возникнут ещё большие проблемы со сроками оказания медицинской помощи. Квалифицированную помощь пациенты сейчас ждут месяцами: хотя сроки чётко регламентированы в территориальных программах, но не соблюдаются. После принятия закона месяцы могут превратиться в годы, и надлежащую медицинскую помощь не смогут получить ни беременные женщины, ни дети, ни взрослые.

Оксана Красовская также считает, что подобные инициативы приведут к прямо противоположенным заявленным целям реформы здравоохранения результатам.

«Вряд ли данные меры приведут к сокращению смертности и заболеваемости. Наоборот, может увеличиться рост смертности, ведь большинство людей не сразу обращаются за медицинской помощью, а только когда уже без неё никак. А при закрытии медицинских учреждений вообще перестанут обращаться и, соответственно, это приведет к вышеуказанным последствиям», — заключила Красовская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с критикой действий министерства здравоохранения выступил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов. По его словам, реформа системы здравоохранения не решает системные проблемы и демонстрирует отсутствие понимания эффективной стратегии развития данной сферы

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