Вильнюс, 4 сентября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Министерство энергетики Литвы вводит новый порядок налогообложения потребителей природного газа, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 сентября, в пресс-службе ведомства. Для потребителей, которые используют природный газ непостоянно или в качестве резервного топлива, предлагается облегчить финансовую ношу путем снижения стоимости составляющей части безопасности. Новый порядок должен вступить с 1 января 2018 года.

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«Ныне действующий порядок налогообложения неправилен в отношении тех предприятий, что используют природный газ, например, только в качестве резервного топлива или в случаях поломок. Случается и так, что внезапно из-за морозов увеличивается потребление газа. Бывают ситуации, когда газ используется редко, но сумма за безопасность поставки газа неадекватно высокая. Эту ношу мы сократим и вместе с тем гарантируем, чтобы хорошо развитой инфраструктурой природного газа можно было пользоваться еще гибче и проще», — заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

В 2015 году была утверждена модель способностей потребления природного газа с целью равномерно между всеми потребителями распределить издержки дополнительной составляющей безопасности поставки природного газа. Но на практике было замечено, что на долю потребителей, использующих газ непостоянно или в качестве резервного топлива, приходится непропорционально высокая сумма за безопасность потребления. Например, в некоторых случаях эти потребители за безопасность платят до 100 евро/мегаватт-час, когда для большей части эта цена не достигает и 5 евро/мегаватт-час. Чтобы установить более гибкое и справедливое налогообложение, в отношении таких потребителей за пять суток самого большого потребления применялась бы меньшая годовая стоимость составляющей безопасности. Это позволило бы значительно снизить расходы для предприятий, которые используют природный газ непостоянно или в качестве резервного топлива. Предлагаемые изменения еще должно одобрить правительство.