Москва, 4 сентября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Снижение инфляции ниже прогнозируемых уровней пока не приносит ощутимых эффектов для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил управляющий директор БКС Ультима Олег Сафонов, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС в расширенном составе. Сямэнь, 4 сентября 2017 года

В ходе саммита стран БРИКС 4 сентября глава государства отметил, что в РФ установлен рекордный уровень инфляции — 3,5%. При этом в конце 2017 года показатель не вырастет выше 3,7%, отметил президент.

«Понижение темпов официальной инфляции — это долгосрочный тренд, во многом связанный со стремлением Центробанка РФ добиться своей цели в 4%. Это действительно рекордно низкий уровень, но в настоящий момент ничего особенно позитивного этот факт не несет», — уверен Сафонов.

В частности, говорит он, ставки в экономике всё еще остаются высокими, а сам ЦБ опасается резко снижать ключевую ставку, так как это может разогнать инфляцию.

«Поэтому стимулирования экономики за счет низкой ставки при небольшой инфляции сейчас не происходит», — считает Сафонов.

По его словам, при инфляции в 4% и ниже ключевая ставка ЦБ должна быть не более 6—7%. Между тем сегодня показатель достигает 9%.

«Потенциал для снижения весьма весомый, это помогло бы экономике, но в ЦБ считают более необходимым старательно следовать своей цели по темпам роста потребительских цен», — отмечает Сафонов.

Между тем Центробанк в 2017 году уже трижды снижал уровень ключевой ставки: два раза на 0,25 и один раз на 0,5 процентных пункта.