Бразилиа, 4 сентября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Бразилии получили 127 ордеров на арест наркоторговцев, подозреваемых в поставке крупных партий кокаина в ЕС, 4 сентября сообщает Reuters.

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Ордеры на арест были выданы в шести штатах Бразилии: Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Санта-Катарина, Парана, Рио-Гранди-ду-Сул и Федеральном округе.

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В расследовании международной преступной деятельности также принимали участие сотрудники из Управления по борьбе с наркотиками США.

В ходе расследования удалось установить, что партии кокаина отправляли из трёх бразильских портов: Сантус, Салвадор, Итажаи. Кокаин доставляли в Бельгию, Италию и Испанию.

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Напомним, правоохранительные органы Бразилии и США проводили расследование на протяжении года. По данным бразильской полиции, наркоторговцы направили в ЕС по меньшей мере шесть тонн кокаина.