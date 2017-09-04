Москва, 4 сентября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. В МИД России считают, что предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сменить министра иностранных дел не заслуживает комментариев, так как уже озвучивалось им ранее. Об этом 4 сентября заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Он это говорит не первый раз. Не комментируем», — сказала Захарова газете «Известия».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Жириновский призвал найти замену действующему министру иностранных дел России Сергею Лаврову. «Сегодня нужен другой человек, который будет лучше него», — считает депутат Госдумы.

По его словам, перемены во внешнеполитическом ведомстве необходимы в связи со сменой обстановки на международной арене.

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жёсткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел», — сказал Жириновский.