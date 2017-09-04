Киров, 4 сентября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Кировские обманутые дольщики готовят новую акцию протеста. На этот раз они намерены потребовать от чиновников разобраться с надежностью страховой компании РИНКО, осуществлявшей страхование договоров долевого строительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, акция дольщиков намечена на 16 сентября. Кроме того, в социальных участники акции озвучили идею выставить пикеты обманутых дольщиков у избирательных участков 10 сентября, в день выборов губернатор и городской думы Кирова.

Обманутые дольщики заявляют, что страховая компания РИНКО в 2015—2016 году набрала рекордный объем страховых взносов, а сама на деле «оказалась дутым пузырем, неспособным нести ответственность по взятым на себя обязательствам».

«Это означает, что эта компания неминуемо обанкротится и сотни тысяч дольщиков по всей стране останутся без защиты», — уверены организаторы акции.

Кроме того, проверка Центробанка в 2016 году выявила, что компания не в состоянии отвечать по своим обязательствам и не подтвердила ее рейтинг надежности.

Дольщики требуют начать расследование деятельности РИНКО, Также они уверены, что правоохранительные органы должны провести проверку компании «Проминстарх», которой РИНКО передала свой страховой портфель. Протестующие уверены, что под двумя этими вывесками работают одни и те же страховщики.

Дольщики уверены, что подобным способом РИНКО пытается уйти от ответственности по взятым на себя обязательствам. Они требуют перестрахования всех обманутых при участии СК РИНКО и иных страховых кампаний участников долевого строительства у компаний с подтвержденным рейтингом надежности.

Кроме того, они просят правоохранительные органы разобраться с тем, как результате которых компания, у которой не было достаточных средств чтобы стать участником рынка страхования рисков долевого строительства, оказалась крупнейшим его участником.

Как сообщалось, ранее акции обманутых дольщиков против деятельности РИНКО прошли в ряде регионов России, среди которых, в частности, были Нижний Новгород и Иркутск. Участники акция требовали исключения РИНКО и «Проминстраха» из списка надежных страховщиков.