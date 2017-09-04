Гуанчжоу, Китай, 4 сентября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Guangzhou Auto сообщил об официальном начале продаж новинки внедорожника GAC Trumpchi GS7 SUV, представленного в августе на международной выставке в Ухане.

Pcauto.com.cn GAC Trumpchi GS7 SUV

GAC Trumpchi GS7 SUV является компактной версией семиместного Trumpchi GS8. Новинка поступила в продажу с двумя версиями турбированных двигателей объемом 1,8 и 2,0 литра, пишет «Тайпин цичэ».

В зависимости от комплектации новинка будет оснащена 6-ступенчатой механической трансмиссией или 5-ступенчатым «автоматом».

Стоимость новинки составила $22,8 тыс. за автомобиль в минимальной комплектации. За самую полную версию покупателю придется заплатить $32 тыс. Производитель уже сообщил о намерениях экспортировать Trumpchi GS8 в Европу и США, однако точные сроки так названы и не были.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские фотошпионы выложили в сеть первые снимки новинки от автоконцерна BYD — кроссовера BYD Tang, официальная премьера которого состоится лишь в апреле 2018 года на Пекинском автошоу. Засекреченный автомобиль был замечен во время дорожных испытаний в столице КНР.