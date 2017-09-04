Рига, 4 сентября, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Полиция безопасности (ПБ) Латвии в сотрудничестве с местными органами власти проводит «превентивные мероприятия» в связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017», сообщает LETA.

Минобороны России ВС России

Как заверили в ПБ, к этим учениям обращено пристальное внимание, однако с учетом специфики деятельности более подробной информации учреждение не предоставляет.

В свою очередь агентство LЕТА связалось с несколькими самоуправлениями, которые граничат с Россией и Белоруссией, чтобы выяснить, получили ли они от ПБ какие-либо рекомендации. Руководитель Дагдской краевой думы Айвар Трулис рассказал, что никаких указаний со стороны ПБ не поступало: «У нас все тихо и спокойно. Люди не обеспокоены в связи с предстоящим военным учениям, ни самолетов, ни другой техники мы не замечали. Не знаю, почему поднят такой ажиотаж». В думе Алуксненского края также подтвердили, что в связи с предстоящими учениями ПБ в самоуправление не обращалась. В свою очередь председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс сообщил, что встреча с представителями ПБ по поводу предстоящих военных учений намечена на 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ПБ распространила заявление, где говорится, что активная фаза военных учений пройдет с 14 по 20 сентября, однако она будет кульминацией более широкого комплекса подготовительных мер, которые проводились в течение всего года, «особенно в сентябре». С учетом «рисков провокаций» ПБ уделяет особое внимание различным действиям военного и военизированного характера, в том числе военным играм-симуляторам, среди которых самыми популярными в Латвии являются страйкбол и лазертаг. Полиция также призывала жителей Латвии быть бдительными во время учений «Запад-2017» и сообщать о подозрительных случаях.