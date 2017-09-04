Москва, 4 сентября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. В осеннюю сессию 2017 года депутаты планируют во втором чтении рассмотреть законопроект об учёте мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Последствия, с которыми могут столкнуться пациенты в случае закрытия единственного медучреждения в населённом пункте, ИА REGNUM прокомментировал адвокат, управляющий партнер ООО «Правовое решение» Сергей Воронин.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«Данный законопроект, на первый взгляд, может рассматриваться как сокращение больниц и в принципе всех учреждений здравоохранения в России. Однако это далеко не так. В ряде случаев речь идёт о закрытии мелких учреждений, которые оказывают услуги в сёлах или небольших городах. Многие из этих учреждений были открыты, когда населённые пункты были ещё полнофункциональными территориями, но сейчас эти территории уже не пригодны для проживания. Помимо этого, поднимается вопрос о том, что далеко не каждую больницу в таких городах можно оснастить современным оборудованием, а значит, врачи могут ставить только первичные диагнозы, после которых пациента отправляют в более крупный лечебный центр. Как результат, речь в законопроекте идёт о возвращении фельдшеров с поправкой на более современные коммуникационные технологии», — уверен юрист.

Что же касается последствий, к которым может привести данная инициатива парламентариев, то, по словам Воронина, первое, чем грозит введение новых мер, это сокращение количества обращений граждан и неминуемое увеличение неверно поставленных диагнозов. На сегодняшний день известно, что более 70% выпускников медицинских вузов уходят работать в частные клиники или уезжают в крупные города. А врач, пусть даже и общей практики, не может быть заменён медсестрой, также и в небольших населённых пунктах — туда нужно отправлять квалифицированных специалистов.

«Исходя из вышесказанного, на данный момент сложно сказать, что получится после принятия данного законопроекта. Есть большая вероятность, что мало кто из специалистов захочет ехать в сёла, ведь сегодня не существует обязательной отработки диплома или распределения экспертов «сверху». Данный закон может быть успешно реализован в том случае, если специалистам предоставить возможность проходить интернатуру в подобных местах, и за счёт этого привлекать молодёжь. В таком случае молодые врачи смогут получать опыт работы, а уровень медицинского обслуживания вырастет», — утверждает эксперт.

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