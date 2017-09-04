Москва, 4 сентября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Столичная полиция задержала водителя автомобиля BMW, который устроил стрельбу из автомата на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

George Hodan Арест

«На улице Дмитрия Ульянова автомобиль был остановлен сотрудниками ППСП ОМВД России по Академическому району. В момент задержания в автомобиле находились владелец транспортного средства — 28-летний москвич — и пассажир — 21-летний приезжий», — сообщили в ведомстве.

При задержании на заднем сидении автомобиля был обнаружен охолощённый автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела и три патрона светозвукового действия.

В ходе доследственной проверки было установлено, что один из мужчин, находившихся в автомобиле, несколько раз выстрелил из окна BMW на МКАД.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в дежурную часть ОМВД поступила информация о стрельбе на кольцевой дороге.