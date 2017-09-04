Берлин, 4 сентября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. «Два года назад русские хакеры совершили кибернабег на Бундестаг. Им удалось выкрасть какую-то информацию, но немецкие власти сомневаются, что есть смысл для похитителей и тех, кто стоит за ними, публиковать ее накануне выборов», — пишет корреспондент германского журнала Der Spiegel Фабиан Райнбольд на страницах своего издания (напомним, что доказательств того, что хакеры были именно «русские», так предоставлено и не было, прим. ИА REGNUM ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русские идут!»

Однако автор склоняется к мысли, что «скорее всего, этого не произойдет».

«На выборах в немецкий парламент нет соперничества двух явных кандидатов, обладающих практически равным политическим весом, как это было в США или во Франции. Здесь фрау Меркель и возглавляемому ею ХДС ничего не угрожает: опросы показывают, что несмотря на попытки вмешательства российских спецслужб, ситуация стабильна и не поддается влиянию извне, — размышляет журналист. — Кроме того, у русских есть уже и негативный опыт воздействия на электорат: во Франции выложенная ими переписка Эммануэля Макрона нисколько ему не повредила, а его сопернице — Марин Ле Пен — нисколько не помогла. Взрывного эффекта не получилось. А если вспомнить, что с момента кражи данных в Бундестаге прошло уже два года… Это все равно, что утром подать к столу давным-давно остывший кофе».

Тем не менее, с хакерами или без, российская разведка и пропаганда не оставят попыток влиять на умы немецких граждан. В особенности через слабое звено — российских немцев, которые, как показывает пример «дела девочки Лизы», не будут сидеть, сложа руки», — считает автор.