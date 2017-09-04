Вашингтон, 4 сентября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Основатель компании SpaceX и глава Tesla, изобретатель и бизнесмен Илон Маск в своем Twitter предположил, что причиной Третьей мировой войны могут стать усилия России, Китая и других стран по развитию компьютерных технологий.

Heisenberg Media Илон Маск

Так Маск прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, заявившего, что страна, которая станет лидером в сфере развития искусственного интеллекта, станет «властелином мира». «Началось…», — написал Маск в Twitter.

«Китай, Россия, скоро все страны станут сильны в компьютерных науках. Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне, скорее всего, станет причиной Третьей мировой войны», — считает Маск.

Он пояснил, что войну может начать не лидер какой-либо страны, а компьютер, если он решит, что «именно упреждающий удар дает больше всего шансов на победу».

Ранее Маск заявил, что искусственный интеллект угрожает человечеству и нужен регулятор, который, остановил бы процесс в какой-то момент и убедился, что происходящее — безопасно.

О развитии технологий искусственного интеллекта Владимир Путин заявил 1 сентября в ходе открытого урока «Россия, устремленная в будущее». Глава государства предупредил, что развитие технологий искусственного интеллекта создает серьезные угрозы, а тот, кто станет лидером в этой сфере, будет «властелином мира».

Он предупредил, что монополия не должна быть сосредоточена в чьих-то руках. И Россия, если станет лидером, то будет делиться технологиями с миром так же, как сегодня уже делится «атомными технологиями, ядерными технологиями».