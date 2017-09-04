Пекин, 4 сентября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть первые снимки новинки от автоконцерна BYD — кроссовера BYD Tang, официальная премьера которого состоится лишь в апреле 2018 года на Пекинском автошоу. Засекреченный автомобиль был замечен во время дорожных испытаний в столице КНР.

Jfinfo.com BYD Tang

Производитель пока не раскрывает технические характеристики BYD Tang, однако эксперты полагают, что под капотом нового кроссовера окажется 2,0-литровый турбированный двигатель, который будет работать совместно с двумя электромоторами. Суммарная мощность BYD Tang будет достигать 550 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

Гибридный кроссовер будет поставляться с 9-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач, что позволит BYD Tang разгоняться до 100 км/ч менее чем за 9 секунд. Стоимость новинки составит не менее $38 тыс., однако, по мнению экспертов, новинка будет пользоваться спросом у китайской публики, полюбившей мощные гибридные автомобили отечественного производства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале августа в сети появились снимки серийного Roewe RX3, продажи которого начнутся не ранее октября 2017 года.