Москва, 4 сентября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает оставаться в плену разнонаправленных движений, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent 4 сентября в середине дня упал на 0,6% и стоит $52,46. За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке дают $47,36 (+0,15%).

lalabell68 Нефтяная вышка

По ее словам, «подъем цен на WTI связан с постепенным возвращением в эксплуатацию американских нефтеперерабатывающих заводов, которые ранее были остановлены из-за стихийного бедствия».

«В разгар прохождения урагана Харви по Мексиканскому заливу и вблизи побережья производство нефти в США сократилось почти на 17% в общей сложности. Это способствовало цензовому ралли на бирже. Теперь ситуация постепенно нормализуется», — пояснила эксперт.

«Экономика США только начинает подсчитывать убытки от разгула Харви. На этой неделе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и минэнерго выйдет с опозданием на сутки из-за нерабочего понедельника в США», — напомнила Бодрова.

«В этих отчетах с большой долей вероятности будет показано резкое сокращение запасов сырой нефти. Новости могут способствовать росту волатильности сырьевых цен к концу недели», — считает эксперт.

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