Ярославль, 4 сентября, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин направил запросы в администрацию Гаврилов-Ямского района и департамент образования Ярославской области с просьбой продлить маршрут школьного автобуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

Http://up76.ru/ Сергей Бабуркин

Мама второклассницы, проживающей в деревне Поповка Гаврилов-Ямского района, обратилась к омбудсмену с просьбой помочь ее дочери добираться до школы. Девочка учится в Полянской общеобразовательной школе. Школьный автобус не доезжает до Поповки и заканчивает свой маршрут в деревне Горе-Грязь. В результат девочка вынуждена в любую погоду идти пешком почти два километра.

Уполномоченным от директора МОБУ «Полянская основная школа» была получена информация об отсутствии нормативной необходимости продления маршрута движения школьного автобуса ввиду того, что расстояние от деревни Поповка до маршрута школьного автобуса (деревня Горе-Грязь) составляет менее 1 км.

Сергей Бабуркин полагает, что недопустимо подменять понятием «шаговой доступности» до маршрута движения школьного автобуса понятие «шаговой доступности» ребенка от места жительства до общеобразовательной организации.

«Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. Расстояние от деревни Поповка до села Горе-Грязь составляет 1,7 км, что исключает обоснованность объяснения отсутствия маршрута школьного автобуса до деревни Поповка увеличением радиуса пешеходной доступности до остановки. Согласно данным карт «Яндекс», расстояние от места жительства несовершеннолетней до образовательного учреждения составляет 5 км», сообщил Сергей Бабуркин.

Омбудсмен направил запросы администрацию Гаврилов-Ямского района и департамент образования Ярославской области с просьбой продлить маршрут школьного автобуса.