Калуга, 4 сентября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 августа 2017 года в Калужской области превысила 156 млн рублей. При этом к началу сентября 2017 года эта сумма увеличилась ещё на 30 млн, сообщает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей калужских областных и территориальных федеральных органов государственной власти.

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На начало осени долги по зарплате составили уже порядка 180 млн рублей. Причиной этого стало отсутствие у организаций собственных средств и непринятие работодателями надлежащих мер по своевременной выплате заработной платы.

В число крупных неплательщиков вошли ООО «Калужский мясокомбинат», ЗАО «Розовый сад» и ОАО «Кировский завод». По итогам свыше 500 проверок, которые в 2017 году повела государственная инспекция труда в Калужской области, по долгам выплачено 106 млн. После задержки зарплату получили 4402 работника областных организаций (на сентябрь 2016 года была погашена задолженность в отношении 3454 работников).

По итогам пяти проверок материалы переданы в органы прокуратуры. В 2017 году по предписаниям инспекции доначисления из-за зарплаты ниже МРОТ получили 140 человек. Общая сумма «погашенной» разницы составляет 495 тыс. рублей. Также выявлено более 600 нарушений трудового законодательства.

За первое полугодие 2017 года в следственные органы области поступило 84 сообщения о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, сумма задолженности по ним составляет 34,2 млн рублей. Возбуждено 10 уголовных дел. Как отметили на совещании, общий уровень задолженностей по зарплате в регионе примерно равен показателям 2016 года.

«Там, где причиной невыплаты зарплаты является дебиторская задолженность — мы должны помочь. Но, когда предприятие планомерно идёт к банкротству и его руководство проявляет халатность, самый эффективный метод воздействия — только силовой. Поэтому я хотел бы обратить внимание подразделений УМВД и следственного управления на необходимость повышения межведомственного взаимодействия при обмене информацией в рамках рассмотрения возможностей возбуждения уголовного дела и ареста имуществапредприятий в целях погашения просроченной задолженности по заработной плате. Это самые действенные меры по отношению к недобросовестным работодателям», — заявил первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 мая 2017 года общая сумма задолженности по зарплатам в России составила 3 млрд 797 млн рублей. Предприятия не выплатили зарплату 68 тыс. сотрудникам. Наибольший процент задолженности приходится на обрабатывающие производства (42%), 29% — на сферу строительства, 10% — на добычу полезных ископаемых, 7% — на транспорт, а 5% — на сельское хозяйство.