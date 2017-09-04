Киев, 4 сентября, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Украина усиливает границу в связи с «опасностью» из-за росийско-белорусских учений «Запад-2017», сообщает 4 сентября пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Согласно сообщению, украинская Погранслужба начала военные учения на границе в рамках генерального штаба ВСУ. Учения будут осуществляться в двухступенчатом режиме для органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.

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Помимо этого, в учениях будут участвовать резервы Погранслужбы. Отмечается, что усиление границы также будет проводиться путем укрепления пограничной линии противотанковыми ежами, колючей проволокой и другими оборонительными средствами.

«Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО (зона ведения боевых действий в Донбассе), западной, южной, восточной участках и на границе с оккупированным Крымом», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в пограничном ведомстве отметили, что укрепление границы будет продолжаться как минимум до окончания российско-белорусских учений.

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Напомним, совместные военные российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года. После объявления об учениях западные страны, также как и Украина, сразу подняли истерику по поводу «российской угрозы» и «подготовки России к нападению на восточные страны Европы». В свою очередь, Россия и Белоруссия сделали всё для соблюдения полной открытости и транспарентности учений, например, пригласили международных наблюдателей и наблюдателей из различных стран, в том числе и с Украины.